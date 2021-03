Ultimi sondaggi politici, è iniziata la risalita del Movimento 5 Stelle (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante l’emergenza sanitaria, le crisi di governo, i cambi di Premier, in Italia da oltre un anno c’è una certezza, un pilastro in grado di fronteggiare ogni tempesta: la Lega è il primo partito. Con un po’ meno consensi rispetto ai mesi precedenti, ma in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri. Dopo le dimissioni di Zingaretti, poi, il PD aveva iniziato il suo declino in termini di intenzioni di voto, ma l’arrivo di Letta pare stia già portando un po’ di serenità in casa dem. Apprezzamenti, però, che sembrano giungere direttamente da Azione e +Europa. Chi invece sembra davvero guadagnarci da tutto questo è il Movimento 5 Stelle, che segna addirittura +1,8%. A dimostrarlo sono gli Ultimi sondaggi politici di oggi realizzati grazie alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante l’emergenza sanitaria, le crisi di governo, i cambi di Premier, in Italia da oltre un anno c’è una certezza, un pilastro in grado di fronteggiare ogni tempesta: la Lega è il primo partito. Con un po’ meno consensi rispetto ai mesi precedenti, ma in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri. Dopo le dimissioni di Zingaretti, poi, il PD aveva iniziato il suo declino in termini di intenzioni di voto, ma l’arrivo di Letta pare stia già portando un po’ di serenità in casa dem. Apprezzamenti, però, che sembrano giungere direttamente da Azione e +Europa. Chi invece sembra davvero guadagnarci da tutto questo è il, che segna addirittura +1,8%. A dimostrarlo sono glidi oggi realizzati grazie alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Israele al voto: ancora tutti contro Netanyahu Il Likud, il partito di Netanyahu, è di gran lunga il primo: gli ultimi sondaggi dicono che ha 30 seggi, mentre ne conta 19 il partito maggiore all'opposizione C'è un futuro, di Yair Lapid, un ...

Niente pubblico straniero alle Olimpiadi di Tokio. Sono ancora dei giochi? Reuters questo mese ha citato gli ultimi sondaggi che rivelano la crescente paura e ansia tra la gente del posto che i giochi avrebbero portato a un'impennata della pandemia di coronavirus, citando i ...

Ultimi sondaggi politici, è iniziata la risalita del Movimento 5 Stelle Secondo di ultimi sondaggi politici di oggi, realizzati grazie alla media di YouTrend e Agi, il M5S continua la sua corsa verso il podio.

Fonseca è uno dei papabili, stasera ADL lo guarderà da vicino Contatti telefonici, monitoraggi, sondaggi…Quanto ci sia di vero in tutti i rumors ... “In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra ...

