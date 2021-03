Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 21 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 09.40 – Inter, pressioni delle nazionali sull’ATS: lunedì si decide sul via libera – La Gazzetta dello Sport riporta come le federazioni stiano facendo pressioni sull’ATS in modo da rimuovere il divieto e consentire ai calciatori convocati di partire per le nazionali. Se non ci dovessero essere nuovi positivi, lunedì l’ATS potrebbe dunque rivedere la sua posizione. Ore 09.00 – Serie A, cosa può fare la Juve per tornare in gioco nella corsa scudetto? – L’Inter salta un turno, la Juve può accorciare contro il Benevento. Sarà decisivo il recupero col Napoli e il fattore Dybala. L’EDITORIALE Ore 08.30 – Belotti 200 presenze in Serie A col ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 09.40 – Inter, pressioni delle nazionali sull’ATS: lunedì si decide sul via libera – La Gazzetta dello Sport riporta come le federazioni stiano facendo pressioni sull’ATS in modo da rimuovere il divieto e consentire ai calciatori convocati di partire per le nazionali. Se non ci dovessero essere nuovi positivi, lunedì l’ATS potrebbe dunque rivedere la sua posizione. Ore 09.00 –A, cosa può fare la Juve per tornare in gioco nella corsa scudetto? – L’Inter salta un turno, la Juve può accorciare contro il Benevento. Sarà decisivo il recupero col Napoli e il fattore Dybala. L’EDITORIALE Ore 08.30 – Belotti 200 presenze inA col ...

