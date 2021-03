Ufficiale, firmata nuova ordinanza: “Sono fuori dalla zona rossa” (Di domenica 21 marzo 2021) I due capoluoghi di provincia tornano in zona arancione dopo circa un mese di zona rossa decisa attraverso l’ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio. E’ quanto stabilito dallo stesso Marsilio alla luce della riunione dell’unità di crisi locale che ha preso in esame il quadro epidemiologico abruzzese, comune per comune, andando a verificare dove l’incidenza è più alta. In virtù di questo si è stabilito di far uscire l’area metropolitana, con specifico riferimento alla sua zona sud, dalla fascia con restrizioni più stringenti. Chieti e Pescara tornano in zona arancione. Da lunedì potranno dunque riaprire i negozi nei due capoluoghi di provincia, mentre lo stesso non potrà accadere a Città Sant’Angelo e Montesilvano. L’incidenza è in calo in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) I due capoluoghi di provincia tornano inarancione dopo circa un mese didecisa attraverso l’dal governatore Marco Marsilio. E’ quanto stabilito dallo stesso Marsilio alla luce della riunione dell’unità di crisi locale che ha preso in esame il quadro epidemiologico abruzzese, comune per comune, andando a verificare dove l’incidenza è più alta. In virtù di questo si è stabilito di far uscire l’area metropolitana, con specifico riferimento alla suasud,fascia con restrizioni più stringenti. Chieti e Pescara tornano inarancione. Da lunedì potranno dunque riaprire i negozi nei due capoluoghi di provincia, mentre lo stesso non potrà accadere a Città Sant’Angelo e Montesilvano. L’incidenza è in calo in ...

