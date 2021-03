Udinese-Lazio dalle 15 diretta Formazioni | c' è Muriqi con Immobile Gotti sceglie Llorente

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - DonVerde323 : 3/20 ???? Serie A ???? (1u) Udinese vs Lazio Over 2.5 (+115) - repubblica : Diretta Udinese-Lazio 0-0 - Bapt_4_4 : RT @beinsports_FR: [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? 2 : Juventus - Benevento ?? MAX 5 : Udine… - AgueroFtStones : RT @beinsports_FR: [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? 2 : Juventus - Benevento ?? MAX 5 : Udine… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lazio

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Gotti.(3 - 5 - 2): Reina; Patric, ...Commenta per primo Prima del fischio d'inizio del match traai microfoni ufficiali biancocelesti nel prepartita ha parlato Luis Alberto . Ecco come si è espresso il numero 10 del club capitolino: ' Vogliamo fare una partita perfetta per vincere ...All.: Simone Inzaghi. Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli). Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Udinese e Lazio, valida per ...Per alimentare il sogno Champions League, la Lazio, oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la giocherà con i ...