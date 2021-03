“Tutti a scuola il 1° settembre”: la proposta di Pino Turi (Uil Scuola) (Di domenica 21 marzo 2021) "Invece di continuare in una polemica pretestuosa sull’allungamento dell’anno scolastico del tutto improbabile e divisivo, proponiamo l’accorciamento dei tempi per aprire il prossimo anno scolastico". Lo dice il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi, in un comunicato stampa di pochi giorni fa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) "Invece di continuare in una polemica pretestuosa sull’allungamento dell’anno scolastico del tutto improbabile e divisivo, proponiamo l’accorciamento dei tempi per aprire il prossimo anno scolastico". Lo dice il segretario generale della Uil, in un comunicato stampa di pochi giorni fa. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : Domani alle 15 in piazza del Popolo a Roma (e in altre 25 città italiane) si terrà una manifestazione che vedrà la… - TizianaFerrario : Ho pagato la mia multa,ma ribadisco che non sono d'accordo sulla #sanatoriafiscale a pioggia tra il 2000 e il 2015.… - SOS_LOG : RT @fiabonlus: Tutti a scuola a piedi o in bici. Vale oggi più che mai - gabriel49199065 : RT @VodafoneMediaIT: Il #5G è una tecnologia trasformativa che ha un impatto su tutti i settori: industria, scuola, mobilità, retail. La di… - orizzontescuola : “Tutti a scuola il 1° settembre”: la proposta di Pino Turi (Uil Scuola) -