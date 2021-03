Trento | tribunale spaccato e comportamenti inopportuni Chiesto il trasferimento del presidente Avolio Il Csm | “Squalificato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura sta per prendere in esame (23 marzo) una richiesta della Prima Commissione, competente per le indagini sui magistrati, che fa tremare il palazzo di giustizia di. Ovvero, ild’ufficio deldel, Guglielmo, in servizio da più di quarant’anni, che si è occupò come giudice aggiunto del processo per la strage di Bologna e fece parte del collegio per i delitti della Uno Bianca. La motivazione: “Ritiene il Consiglio… che non possa più esercitare, in piena indipendenza ed imparzialità, le funzioni giudiziarie didele di ogni altra funzione giudiziaria nel distretto della Corte d’appello di”. “UN...