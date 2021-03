Trema ancora la terra nel Sannio: altra scossa di terremoto in provincia (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoaltra scossa di terremoto avvertita a Morcone. Dopo l’evento di ieri, questa mattina alle ore 9,23 è stata rilevata dal sito Ingv un nuovo fenomeno tellurico. Magnitudo in crescita, 2.6 contro il 2.2 di ieri e scossa avvertita in tutta la zona e nei comuni limitrofi. Al momento non si segnalano danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodiavvertita a Morcone. Dopo l’evento di ieri, questa mattina alle ore 9,23 è stata rilevata dal sito Ingv un nuovo fenomeno tellurico. Magnitudo in crescita, 2.6 contro il 2.2 di ieri eavvertita in tutta la zona e nei comuni limitrofi. Al momento non si segnalano danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

