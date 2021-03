Tre ictus e un infarto dopo l’overdose: il dramma della famosa cantante (Di domenica 21 marzo 2021) Era il 2018 quando la cantante restò vittima di un’overdose di oppioidi, che la costrinse a un lungo periodo lontano dalle scene. Oggi si racconta in un documentario in cui ne svela gli effetti, che durano tuttora. Non può guidare l’auto e per molto tempo non è riuscita a leggere: “I medici dissero che avevo ancora 5-10 minuti di vita”. Demi Lovato non solo ha rischiato di morire a causa dell'overdose di oppioidi di cui è stata vittima nel 2018, ma ha subito danni al cervello di cui porta strascichi ancora oggi. La cantante ha rivelato i drammatici dettagli di quell'episodio che ha segnato per sempre la sua vita, spiegando di aver subito tre ictus e un infarto. A causa di quanto successo oggi non può guidare. Per circa due anni è rimasta lontana dalle scene per prendersi cura di se stessa, sino al ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) Era il 2018 quando larestò vittima di un’overdose di oppioidi, che la costrinse a un lungo periodo lontano dalle scene. Oggi si racconta in un documentario in cui ne svela gli effetti, che durano tuttora. Non può guidare l’auto e per molto tempo non è riuscita a leggere: “I medici dissero che avevo ancora 5-10 minuti di vita”. Demi Lovato non solo ha rischiato di morire a causa dell'overdose di oppioidi di cui è stata vittima nel 2018, ma ha subito danni al cervello di cui porta strascichi ancora oggi. Laha rivelato itici dettagli di quell'episodio che ha segnato per sempre la sua vita, spiegando di aver subito tree un. A causa di quanto successo oggi non può guidare. Per circa due anni è rimasta lontana dalle scene per prendersi cura di se stessa, sino al ...

