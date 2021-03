Trasporto pubblico locale, venerdì sciopero nazionale: personale Fse, 24 ore di stop Agitazione proclamata dai sindacati (Di domenica 21 marzo 2021) Le segreterie regionali Puglia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO, in adesione allo sciopero nazionale del settore del TPL, hanno proclamato uno sciopero del personale di FSE di 24 ore, venerdì 26 marzo, per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00-7.59 e dalle 12.30-15.29, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146. Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. L'articolo Trasporto pubblico locale, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Le segreterie regionali Puglia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO, in adesione allodel settore del TPL, hanno proclamato unodeldi FSE di 24 ore,26 marzo, per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso dinelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00-7.59 e dalle 12.30-15.29, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146. Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. L'articolo, ...

