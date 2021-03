Tommaso Zorzi ha una cotta per un concorrente di Amici? (Di domenica 21 marzo 2021) L’opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP mentre commentava la puntata di Amici non si è lasciato sfuggire un tweet di apprezzamento nei confronti del ballerino Tommaso Stanzani. Dopo l’esibizione mozzafiato del ballerino Tommaso Stanzani ad Amici durante il serale, c’è stato un consenso generale riguardo all’indiscusso talento del ventenne, soprattutto sul web, e neanche Tommaso Zorzi è rimasto indifferente alla bravura del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) L’opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP mentre commentava la puntata dinon si è lasciato sfuggire un tweet di apprezzamento nei confronti del ballerinoStanzani. Dopo l’esibizione mozzafiato del ballerinoStanzani addurante il serale, c’è stato un consenso generale riguardo all’indiscusso talento del ventenne, soprattutto sul web, e neancheè rimasto indifferente alla bravura del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - Anitrammarty : RT @_louxxsunshine_: ‘credo che non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coper… - nocchi_rita : RT @endlesslyfeds: @Bi_bi_na88 @amym4rch @tommaso_zorzi @AndreaZelletta Era su in casa, si è solo affacciato dal balcone perchè probabilmen… -