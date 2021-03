Tom Armati esce con “Gelato” | il nuovo singolo che spacca

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo l’ep di esordio “Nei migliori negozi di dischi” e il“Sa Sa Prova”, canzone selezionata tra le 68 semifinaliste di Sanremo Giovani 2018, il cantautore Tomtorna con nuovi brani che andranno a comporre il suo secondo lavoro, la cui uscita è prevista in primavera. “” è il primo, distribuito da Artist First, in uscita su tutte le piattaforme digitali il 5 febbraio. Si tratta di una canzone allegra e nostalgica allo stesso tempo, sospesa tra l’intercalare delle stagioni, che racconta di quei contrasti apparentemente superflui ma in fondo così essenziali per farci sentire vivi. Come unin pieno inverno, che porta con sé il sapore di un’estate passata o di una che verrà: una prospettiva a cui ci aggrappiamo fortemente proprio quando l’inverno è più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tom Armati

Metropolitan Magazine Italia

Bentornati a un nuovo episodio della rubrica dove noi di GameDivision, talvoltadi una buona dose di nostalgia, vi vogliamo raccontare di quei giochi che in qualche modo hanno lasciato un segno: titoli forse non indimenticabili e che forse avrebbero meritato un po' di ...Sul fronte fisico invece ci sono 6 spille che ritraggono il logo del gioco, quello Naughty Dog e quello dei diversi gruppiincontrati dai protagonisti; 4 adesivi ; la replica a grandezza ...Inoltre anche lo stato “disattivato” per i gadget elettronici, una diminuzione del prezzo degli operatori e tante nuove skin stagionali per le armi. Si ricorda che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è ...Crimson Heist, la nuova grande stagione di Rainbow Six Siege, è ora disponibile e per l'occasione potrete provare il gioco gratuitamente.