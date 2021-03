Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: disputate le gare a squadre di carabina e pistola da 10 metri (Di domenica 21 marzo 2021) Si sono disputate oggi le gare a squadre di carabina e pistola da 10 metri della tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Nuova Delhi, in India: la carabina maschile premia gli Stati Uniti, quella femminile la Danimarca, mentre la pistola vede la vittoria sia al maschile che al femminile dell’India. Nella carabina maschile la finale per il primo posto premia gli Stati Uniti (Lucas Kozeniesky, William Shaner e Timothy Sherry), che battono per 16-14 l’India (Aishwary Pratap Singh Tomar, Deepak Kumar e Pankaj Kumar), mentre nella finale per il terzo posto la Corea del Sud (Choo Byounggil, Chung Jae Seung e Nam Taeyun) supera ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Si sonooggi ledida 10della tappa delladeldiin corso a, in India: lamaschile premia gli Stati Uniti, quella femminile la Danimarca, mentre lavede la vittoria sia al maschile che al femminile dell’India. Nellamaschile la finale per il primo posto premia gli Stati Uniti (Lucas Kozeniesky, William Shaner e Timothy Sherry), che battono per 16-14 l’India (Aishwary Pratap Singh Tomar, Deepak Kumar e Pankaj Kumar), mentre nella finale per il terzo posto la Corea del Sud (Choo Byounggil, Chung Jae Seung e Nam Taeyun) supera ...

