The Walking Dead 10X20: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

The Walking Dead 10X20 va in onda domenica 21 marzo 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 22 marzo, su Sky Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler.

The Walking Dead 10X20: trama, anticipazioni e spoiler

L'episodio The Walking Dead 10X20 si intitola Splinter che tradotto in italiano significa "scheggia". L'emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull'episodio con alcune anticipazioni. Eugene, Ezekiel, Yumiko e la Principessa vengono catturati e separati. La Principessa combatte con i ...

