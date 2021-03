Tentano di impiccare un cucciolo al cartello della stazione | ragazzini fermati all' ultimo momento

(Di domenica 21 marzo 2021) Quello che è accaduto ieri a Gela ha dell'incredibile. Un episodio terribile che soltanto per un caso, non si è tradotto in tragedia. Siamo allaferroviariacittadinaprovincia di ...

Il Mattino

Quello che è accaduto ieri a Gela ha dell'incredibile. Un episodio terribile che soltanto per un caso, non si è tradotto in tragedia. Siamo alla stazione ferroviaria della cittadina della provincia di ...VOGLIONOUN CUCCIOLO PER 'GIOCO', RAGAZZA SALVA IL CANE Il tentativo dei tre minorenni diil cucciolo di pitbull non è dunque andato (fortunatamente) a buon fine e sul luogo dell'...Quello che è accaduto ieri a Gela ha dell'incredibile. Un episodio terribile che soltanto per un caso, non si è tradotto in tragedia. Siamo alla stazione ferroviaria della ...Avrebbero tentato di impiccare il cane utilizzando una corda trovata in un capannone abbandonato, nei pressi della stazione ferroviaria. A prendersi cura dell’animale erano stati i volontari ...