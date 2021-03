(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFoglianise (Bn) – Una volta gli era andata bene, la seconda no e ha pagato entrambi itivi. Si tratta di undi Tocco Caudio che ieri sera, poco prima della chiusura, è statoperdai Carabinieri. Il teatro di una scena, che ha del rocambolesco, è un supermercato di Foglianise, la Pam di via Provinciale Vitulanese, inaugurato da poco tempo e già al centro dell’attenzione. Tutto è iniziato alle 20.15 quando il direttore si è accorto della presenza di questa persona, del quale aveva già immagini relative al precedentedi una bottiglia di gin di valore. E’ stato facile riconoscerlo e seguirne i movimenti attraverso le telecamere di sorveglianza. Da queste è apparso chiaro che stava per compiere un altro, una bottiglia dal ...

Advertising

anteprima24 : ** Tenta il #Furto alla #Pam, viene scoperto e scappa a piedi: catturato e denunciato 50enne **… - LavoroLazio_com : Roma, tenta fuga con registratore di cassa sotto braccio: arrestato per furto aggravato romano di 27 ann... - CN24_tv : Tenta di rubare la macchina del Comune, arrestato ?? QUI ?? - Ferrara24ore : Tenta il furto al Canoa Club, arrestato 56enne ferrarese - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Tenta un furto nel ristorante di #Edenlandia mentre i carabinieri controllavano -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta furto

Sky Tg24

...] Cronacain negozio ad Albenga e fuga da film Posted on 29 Agosto 2016 Author Redazione ... Nello stesso tempo, desideriamo […] Navigazione articoli Ragazza genovesesuicidio in ...... 38enne da in escandescenze e aggredisce i carabinieri Incendio all'istituto Raineri Marcora, danni ingenti e archivio distrutto Forza la porta con uno scalpello eilin chiesa, sorpreso ...Un arresto e una denuncia per un furto di auto a Canicattì. Venerdì notte, intorno alle 2, un brigadiere della compagnia dei carabinieri di Canicattì, ...Frattaminore, tentano furto in una villetta a schiera: scoperti e arrestati. La coppia aveva forzato la porta di ingresso ...