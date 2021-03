Telomeri | scoperto come si formano i circoletti del DNA

(Di domenica 21 marzo 2021) Scoperta l’origine deidi DNA che sia partire dai, in un processo che è anche alla base dello sviluppo di alcuni tumori e dell’invecchiamento Il nostro DNA è organizzato in lunghi filamenti lineari, i cromosomi. A volte, da queste lunghe molecole lineari emergono dei segmenti di DNA che si staccano sotto… L'articolo Corriere Nazionale.

... dall'analisi deial dna: tutto questo serve per avere una base per capire di che cosa ...E uno studio del 2020 condotto da specialisti delle università dell'Indiana e della Florida ha...Dopo la sperimentazione, gli scienziati hannoche idei partecipanti si erano allungati in media del 20%. Mentre le loro cellule senescenti erano state ridotte fino al 37%. Studi ...Le cellule tumorali hanno un punto debole. È il telomero, ossia la porzione estrema del cromosoma, che in queste cellule si altera, rendendole sensibili all'azione dei farmaci. La scoperta è del grupp ...