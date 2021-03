Sylvester Stallone, la foto su Instagram rievoca Rocky III: "Hulk Hogan pesava 140 chili" (Di domenica 21 marzo 2021) Sylvester Stallone ha postato su Instagram un frame tratto da una sequenza di Rocky III in cui ha condiviso il set con Hulk Hogan Tempo di ricordi e nostalgia per Sylvester Stallone! Il celebre volto di Rocky e Rambo ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto tratta da una sequenza di Rocky III, film in cui l'attore ha condiviso il set con Hulk Hogan. Per moltissimi fan del franchise, Rocky III non è stato all'altezza dei primi due episodi della saga. In occasione di un post pubblicato su Instagram, però, Sylvester Stallone ha celebrato il terzo episodio del franchise e la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 marzo 2021)ha postato suun frame tratto da una sequenza diIII in cui ha condiviso il set conTempo di ricordi e nostalgia per! Il celebre volto die Rambo ha condiviso sul suo profilounatratta da una sequenza diIII, film in cui l'attore ha condiviso il set con. Per moltissimi fan del franchise,III non è stato all'altezza dei primi due episodi della saga. In occasione di un post pubblicato su, però,ha celebrato il terzo episodio del franchise e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sylvester Stallone Rambo: il coltello di Sylvester Stallone sarà venduto all'asta Julien's Auction_ ha pensato di mettere all' asta una serie di armi famose del cinema: tra queste, c'è il coltello tascabile, uno stiletto, usato da Sylvester Stallone in Rambo , il film d'azione che ha immortalato uno dei suoi più celebri personaggi. Rambo è un'icona degli anni '80: muscoli, fanghiglia, azione, sparatorie assurde e ancora muscoli.

