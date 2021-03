Super Seducer 3 rimosso a sorpresa da Steam e il ' genio del rimorchio' cerca una soluzione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 21 marzo 2021) Con una mossa inaspettata, Valve ha cancellato la paginadi3, effettivamente rifiutandosi di vendere il controverso progetto di Richard La Ruina. Se provate a raggiungere la pagina con un vecchio link, verrete rispediti alla homepage. La notizia è stata diffusa da La Ruina stesso su Twitter, insieme ad alcuni screenshot raffiguranti la risposta di Valve alla richiesta di spiegazioni dello sviluppatore. Per chi non lo sapesse,3, come gli altri capitoli della serie, è un videogioco FMV, con filmati dal vivo e attori reali: in esso, il giocatore devere di conquistare, ottenere un appuntamento o portarsi a letto le varie ragazze del gioco. Leggi altro...