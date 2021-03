Sunday Times: Wijnaldum, addio al Liverpool. Firmato pre-contratto con il Barcellona (Di domenica 21 marzo 2021) In Inghilterra sembrano essere certi: l’avventura di Wijnaldum al Liverpool è praticamente alle battute finali. Il centrocampista olandese, in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto riportato dal Sunday Times, avrebbe deciso di non prolungare il proprio contratto con i Reds. Anzi, stando alla stampa inglese, Wijnaldum avrebbe già Firmato un pre-contratto con Joan Laporta per trasferirsi, dal 1 luglio a parametro zero, al Barcellona. Il centrocampista olandese sarebbe un’esplicita richiesta del suo connazionale Ronald Koeman e, pertanto, il suo arrivo certificherebbe anche la conferma del tecnico blaugrana che, dopo un avvio complicato, sembra essere al centro del progetto del nuovo Barca targato Laporta. Foto: twitter personal ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) In Inghilterra sembrano essere certi: l’avventura dialè praticamente alle battute finali. Il centrocampista olandese, in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto riportato dal, avrebbe deciso di non prolungare il propriocon i Reds. Anzi, stando alla stampa inglese,avrebbe giàun pre-con Joan Laporta per trasferirsi, dal 1 luglio a parametro zero, al. Il centrocampista olandese sarebbe un’esplicita richiesta del suo connazionale Ronald Koeman e, pertanto, il suo arrivo certificherebbe anche la conferma del tecnico blaugrana che, dopo un avvio complicato, sembra essere al centro del progetto del nuovo Barca targato Laporta. Foto: twitter personal ...

