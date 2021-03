Stralcio delle cartelle, la beffa del decreto sostegni (Di domenica 21 marzo 2021) Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro il cui accesso è riservato solo i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro e in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010. La propaganda della (dis)informazione nazionale, a Reti ed edicole quasi unificate, enfatizza un provvedimento che nasconde, invece, una trappola ben confezionata contro i contribuenti. Le cartelle di cui al provvedimento altro non sono, nella stragrande maggioranza, che crediti dello Stato oramai ampiamente prescritti. Allo Stralcio dei debiti si affianca inoltre la definizione agevolata degli avvisi bonari, circoscritta alle partite IVA che hanno subito un calo di volume d’affari pari almeno al 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Inoltre è stata introdotta la norma che consente ... Leggi su ilparagone (Di domenica 21 marzo 2021)fino a 5.000 euro il cui accesso è riservato solo i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro e in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010. La propaganda della (dis)informazione nazionale, a Reti ed edicole quasi unificate, enfatizza un provvedimento che nasconde, invece, una trappola ben confezionata contro i contribuenti. Ledi cui al provvedimento altro non sono, nella stragrande maggioranza, che crediti dello Stato oramai ampiamente prescritti. Allodei debiti si affianca inoltre la definizione agevolata degli avvisi bonari, circoscritta alle partite IVA che hanno subito un calo di volume d’affari pari almeno al 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Inoltre è stata introdotta la norma che consente ...

