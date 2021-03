Stefano De Martino | la frecciata velenosa di Belen | ' La saponetta per lavarti la bocca' Lui reagisce così

Advertising

AmiciUfficiale : Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino sono i giudici del Serale di #Amici20 e vi aspettano QUESTA SERA al… - MediasetPlay : Stefano De Martino torna a Casa ?? #Amici20 - IlContiAndrea : Ecco cosa ha funzionato ad #Amici20 (registrata e montaggio compresi) a iniziare dallo show Cuccarini/Celentano. Pi… - infoitcultura : Stefano De Martino e Alessandra Celentano, primo 'scontro' ad Amici - infoitcultura : 'Ah non è tuo il bimbo?': Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino su Belen -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Deha trattenuto le risate e ha commentato: ' Con loro è un lavoro cercare di non ridere, mi trattengo per non offendere nessuno... '. A stretto giro, è arrivata la replica piccata di ...Tra i vari bersagli delle taglienti battute dei due, c'è stato anche il giudiceDe. Su di lui, si sono accaniti ovviamente per la questione dell'ex moglie Belen Rodriguez , che a ...Pio e Amedeo Amici 20 marzo 2021, arriva la replica di Belen Rodriguez sulle battute a Stefano De Martino C'era da aspettarselo, le battute fatte da Pio e ...Stefano De Martino, la frecciata velenosa di Belen: «La saponetta per lavarti la bocca...». Poco fa, la showgirl argentina ha pubblicato un post sibillino piuttosto polemico ...