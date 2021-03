Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 21 marzo

(Di domenica 21 marzo 2021)glivedranno andare in scena diversi: domenica 21infatti la Coppa del Mondo di biathlon prevede le mass start, maschile e femminile, inoltre la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma il gigante femminile e lo slalom maschile delle Finali. Proseguono i Mondiali junior di snowboard e sci freestyle,che vedranno andare in scena anche la Coppa del Mondo, circuito in programma anche per salto con gli sci femminile e combinata nordica maschile. C’è anche la Coppa Europa di sci alpino, che prevede uno slalom femminile.IN TV DOMENICA 21E PROGRAMMA COMPLETO 04.30 Sci freestyle, Mondiali junior: slopestyle maschile e femminile 07.00 Snowboard, ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Snowboard. #Moioli beffata in finale, Coppa di cross alla #Samkova - serpilloc : RT @CAI150: il #ClubAlpinoItaliano ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica son… - cailanzo : RT @CAI150: il #ClubAlpinoItaliano ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica son… - Beppeley : RT @CAI150: il #ClubAlpinoItaliano ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica son… - ZatAndrea : RT @Gazzetta_it: #Biathlon, un altro podio per #Hofer: è terzo nell’inseguimento di #Oestersund -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali

OA Sport

Savona. Sono scattati allo Stadio del Nuoto di Riccione i campionati assolutiopen di nuoto sincronizzato. In gara anche atleti della Repubblica di San Marino e Russia. ...Manara (H...Lukas Hofer sale sul podio per terza volta nelle ultime quattro gare e per la decima volta in carriera, a dimostrazione del grande stato di forma in questo finale di stagione. Nella pursuit di ...Doppio colpo per Alexis Pinturault: nel giorno del suo trentesimo compleanno il campione francese ha vinto l’ultimo gigante della stagione e ha conquistato in un solo colpo la c ...Savona. Sono scattati allo Stadio del Nuoto di Riccione i campionati assoluti invernali open di nuoto sincronizzato. In gara anche atleti della Repubblica di San Marino e Russia. Si comincia con gli e ...