Spike Lee reagisce a Da 5 Bloods snobbato dagli Oscar (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo un avvio scoppiettante, con premi vinti insiegabilmente Da 5 Bloods, si e fermato, ed è stato snobbato anche agli Academy Awards. Il regista Spike Lee ha risposto alla notizia che il suo film prodotto da Netflix, non sia stato preso in considerazione per gli Oscar. Di cosa parla il film? Il brillante dramma di guerra di Lee, che è stato uno dei migliori film del 2020, ruota attorno a quattro veterani afroamericani che tornano in Vietnam in cerca dell'oro solo per confrontarsi con gli orrori di una storia violenta. Da 5 Bloods presenta la narrativa visiva tipicamente energica di Lee attraverso la quale presenta l'eredità della guerra del Vietnam. La delusione Il film, ampiamente celebrato dalla critica, è stato ampiamente ignorato dagli Oscar ed è ...

