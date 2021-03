«Speravo de morì prima», Eugenia Costantini: «I sacrifici di noi mamme» (Di domenica 21 marzo 2021) Eugenia Costantini si scusa. «Ho Anita con me», dice, «Sta giocando, è brava. Se dovesse fare i capricci, le metterò su un cartone animato». La bimba, però, non piange. Una sola volta, dall’altro capo del telefono, arriva un urletto. È dolce, il richiamo di un esserino che ad ottobre compirà due anni. «Ecco», ride l’attrice, che da madre si è trovata a interpretare un’altra madre. Eugenia Costantini, Cristina Burkstaller in Boris, è stata scelta come volto giovane di Fiorella Totti, «un’istituzione, a Roma». «Non sono tifosa, non sapevo chi fosse», ammette, «Quel che ho capito, lavorando a Speravo de morì prima, è che i romanisti la considerano una dea». Fiorella Totti, che negli anni non ha mai cercato di sovrastare la figura del figlio, quel Francesco Totti diventato leggenda, è la madre dell’ultimo re di Roma, protagonista con lui della serie che ne ricostruisce la carriera. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) Eugenia Costantini si scusa. «Ho Anita con me», dice, «Sta giocando, è brava. Se dovesse fare i capricci, le metterò su un cartone animato». La bimba, però, non piange. Una sola volta, dall’altro capo del telefono, arriva un urletto. È dolce, il richiamo di un esserino che ad ottobre compirà due anni. «Ecco», ride l’attrice, che da madre si è trovata a interpretare un’altra madre. Eugenia Costantini, Cristina Burkstaller in Boris, è stata scelta come volto giovane di Fiorella Totti, «un’istituzione, a Roma». «Non sono tifosa, non sapevo chi fosse», ammette, «Quel che ho capito, lavorando a Speravo de morì prima, è che i romanisti la considerano una dea». Fiorella Totti, che negli anni non ha mai cercato di sovrastare la figura del figlio, quel Francesco Totti diventato leggenda, è la madre dell’ultimo re di Roma, protagonista con lui della serie che ne ricostruisce la carriera.

Advertising

Adnkronos : #Totti come il #Papa, 500.000 spettatori per '#Speravodemoriprima' - theLorenzozen : RT @filice78: @CalcioFinanza Speravo de morí prima di vedere sta schifezza di serie TV - _ShadyGirl_11 : Ho appena aggiunto Speravo de morì... alla mia raccolta! #tvtime - RomaClub_Canton : RT @SkySport: 'Speravo de morì prima', oggi i primi due episodi - fran_something : I just added Speravo de morì... to my library! #tvtime -