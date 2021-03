Speranza sulle vaccinazioni: “Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre” (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da ‘La Stampa’, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale e sui provvedimenti che sta apportando il governo Draghi. Innanzitutto, il Ministro ha sottolineato gli sforzi degli ultimi giorni per dare spinta alle vaccinazioni. “Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre con L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto, intervistato da ‘La Stampa’, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale e sui provvedimenti che sta apportando il governo Draghi. Innanzitutto, il Ministro ha sottolineato gli sforzi degli ultimiper dare spinta alle. “Ildiora cidicon L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Pontifex_it : Con tanta tristezza devo ricordare ancora la drammatica situazione in #Myanmar, dove tante persone, soprattutto gio… - DiegoMatina : @mara_carfagna @EnricoLetta Stiamo tuttavia ancora aspettando onorevole Carfagna che il centro destra batta un colp… - l_ghitre : RT @Pontifex_it: Con tanta tristezza devo ricordare ancora la drammatica situazione in #Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, s… - TetteColte : @MaxSteinfost I segni sulle guance sono il marchio dei reietti nel suo villaggio. Voleva scappare. Voleva andare vi… - Nicola23453287 : RT @revneD88: @noitre32 Come volevamo mettere i plexiglas sulle spiagge lo scorso anno...sono tutte chiacchiere per far spaventare la gente… -