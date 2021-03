Speranza: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro. Misure necessarie per piegare la curva” (Di domenica 21 marzo 2021) Roberto Speranza a ‘Domenica In’: “Penso che dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia”. ROMA – L’intervista di Roberto Speranza a Domenica In. Il ministro della Salute ha fatto il punto della situazione sull’epidemia: “Penso che dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia . Voglio dare un messaggio di incoraggiamento “. Speranza: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro” Il titolare della Salute si è soffermato anche sul vaccino AstraZeneca: “In queste ore abbiamo ripreso la vaccinazione anche con AstraZeneca. L’Ema ha dato conferma sull’efficacia del vaccino . La risposta è incoraggiante, la stragrande maggioranza delle persone è veramente consapevole che questo è l’unico strumento che abbiamo per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Robertoa ‘Domenica In’: “Penso che dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia”. ROMA – L’intervista di Robertoa Domenica In. Il ministro della Salute ha fatto il punto della situazione sull’epidemia: “Penso che dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia . Voglio dare un messaggio di incoraggiamento “.: “Il” Il titolare della Salute si è soffermato anche sul: “In queste ore abbiamo ripreso la vaccinazione anche con. L’Ema ha dato conferma sull’efficacia del. La risposta è incoraggiante, la stragrande maggioranza delle persone è veramente consapevole che questo è l’unico strumento che abbiamo per ...

