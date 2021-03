Speranza e' ottimista: "Estate senza le restrizioni odierne, ma resterà l'Italia a colori" (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - "Penso che faremo un'Estate diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando di oggi ancora con le restrizioni". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Domenica In. "Sono ottimista - ha aggiunto - in questi mesi sono stato quello più duro chiedendo le misure più rigorose, credo che ora ci siano le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Con il passare delle settimane e l'aumentare del numero delle persone che hanno preso il vaccino la situazione andrà a migliorare". Il ministro della Salute: "Il sistema dei colori resterà anche dopo il 6 aprile" In merito al caso AstraZeneca, Speranza ha sottolineato: "Già da 48 ore le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia e la risposta risposta è buona. La ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - "Penso che faremo un'diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando di oggi ancora con le". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a Domenica In. "Sono- ha aggiunto - in questi mesi sono stato quello più duro chiedendo le misure più rigorose, credo che ora ci siano le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Con il passare delle settimane e l'aumentare del numero delle persone che hanno preso il vaccino la situazione andrà a migliorare". Il ministro della Salute: "Il sistema deiresterà anche dopo il 6 aprile" In merito al caso AstraZeneca,ha sottolineato: "Già da 48 ore le vaccinazioni sono riprese in tuttae la risposta risposta è buona. La ...

