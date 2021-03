Soul Station | l' anima black del frontman dei Kiss | la recensione

Leggi su panorama

(Di domenica 21 marzo 2021) Che Paul Stanley avesse un songwriting, un approccio alla forma canzone differente rispetto ai tradizionali compositori hard rock o heavy metal lo si era intuito nel corso dei decenni della carriera dei. Il modo di cantare, le tonalità scelte per per interpretare i brani e soprattutto lo stile di scrittura lasciavano intendere che tra le sue influenze principali non c'erano solo i Led Zeppelin o Jimi Hendrix. Basti citare il funk mood di brani Sure Know Something, la smooth ballad Hold me touch me, gli echi disco music di What makes the world go round o le backing vocals di Silver Spoon dall'album Hot in The Shade. Now and Then l'album pubblicato con la sua creatura, i, chiarisce definitivamente il punto. Il disco infatti è un evidente e ben riuscito omaggio ale al sound della Motown. Un ...