“Sono pronta”. Stefania Orlando, dopo il GF Vip qualcosa bolle in pentola. Sarà al fianco di Tommaso Zorzi (Di domenica 21 marzo 2021) All’ultimo Grande Fratello Vip è stata, senza dubbio, una delle protagoniste assolute. Quando si sta nel mondo dello spettacolo per così tanti anni, con alti e bassi per carità, ad emergere non Sono solo l’aspetto fisico o il tipo di vestito che si indossa. Inevitabilmente un vip finisce per ‘scoprirsi’ e la sua vita, volente o nolente, diventa di dominio pubblico. Anche quella privata e privatissima. E Stefania Orlando non fa eccezione. dopo il ritorno in grande stile grazie al reality di Alfonso Signorini l’ex moglie di Andrea Roncato ha vissuto momenti anche molto delicati. Tutto a seguito di dichiarazioni dell’ex che l’hanno ferita e molto altro. Oggi Stefania è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e l’attenzione si è spostata sulla sua carriera e i suoi progetti. L’occasione è stata data da ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021) All’ultimo Grande Fratello Vip è stata, senza dubbio, una delle protagoniste assolute. Quando si sta nel mondo dello spettacolo per così tanti anni, con alti e bassi per carità, ad emergere nonsolo l’aspetto fisico o il tipo di vestito che si indossa. Inevitabilmente un vip finisce per ‘scoprirsi’ e la sua vita, volente o nolente, diventa di dominio pubblico. Anche quella privata e privatissima. Enon fa eccezione.il ritorno in grande stile grazie al reality di Alfonso Signorini l’ex moglie di Andrea Roncato ha vissuto momenti anche molto delicati. Tutto a seguito di dichiarazioni dell’ex che l’hanno ferita e molto altro. Oggiè felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e l’attenzione si è spostata sulla sua carriera e i suoi progetti. L’occasione è stata data da ...

Advertising

taccuino_triste : appunto n.102: forse non sono ancora pronta - deevastantee : non sono pronta ad incazzarmi di nuovo per come potrebbero trattare giulia #prelemi - alecsunshine_ : Ho quasi finito fading, non so se sono pronta a lasciare questa storia - mandarvino : Breve storia triste: ho cucinato una verza per pranzo e nel mentre aspettavo bollisse mi sono fatta un panino, quan… - xhelenadelonge : @auspohw sono confusissima, comunque io sono pronta a riesumare le mie cinte a scacchi -