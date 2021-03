Sondaggi politici ultimi dati oggi 21 marzo 2021: Draghi cala, bene M5S (Di domenica 21 marzo 2021) Finita un altra settimana vediamo gli ultimi dati dei Sondaggi politici elettorali aggiornati ad oggi 21 marzo 2021. Partiamo dall’analisi fatta da il Fatto Quotidiano che mette a confronto i dati della fiducia nei confronti del nuovo governo di tre diversi istituti demoscopici. Draghi ha già perso molta fiducia stando a questi risultati. Vediamo poi i Sondaggi di Index Research per piazzapulita che vedono una nuova crescita del M5S guidato da Conte come leader. ultimi Sondaggi politici elettorali oggi 21 marzo: Draghi in calo Partendo dalla fiducia nel governo Draghi i dati ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Finita un altra settimana vediamo glideielettorali aggiornati ad21. Partiamo dall’analisi fatta da il Fatto Quotidiano che mette a confronto idella fiducia nei confronti del nuovo governo di tre diversi istituti demoscopici.ha già perso molta fiducia stando a questi risultati. Vediamo poi idi Index Research per piazzapulita che vedono una nuova crescita del M5S guidato da Conte come leader.elettorali21in calo Partendo dalla fiducia nel governo...

