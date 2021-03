Snowboard | vittoria della Russia nel team mixed a Berchtesgaden Coratti Ochner eliminati negli ottavi di finale

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ andata in scena quest’oggi sulle nevi di(Germania) la prova del, valida per la Coppa del Mondo di. Dopo la bellissima giornata di ieri in chiave italiana con il trionfo assoluto di Aaron March, non sono arrivate altrettante soddisfazioni. Edwine Nadyainfatti sono statidinel confronto con la coppia svizzera formata da Nevin Galmarini e Ladina Jenny e pertanto il loro percorso è finito qui. Nella Big Final il successo è andato al duoDmitry Loginov/Sofia Nadyrshina, uscito vittorioso dalla sfida contro l’altra coppia elvetica composta da Dario Caviezel e da Julie Zogg. Nel confronto per ...

Splendidadel 34enne di Bressanone, al successo più prestigioso di una lunga carriera: in finale ha sconfitto per 8 centesimi l'austriaco ...BOLZANO . Altra giornata straordinaria per loazzurro. Questa volta a firmarla è Aaron March, che, grazie allaottenuta nello slalom di Berchtesgaden, la seconda di questa stagione, la terza se si considera l'intera carriera in ...E' andata in scena quest'oggi sulle nevi di Berchtesgaden (Germania) la prova del team mixed, valida per la Coppa del Mondo di snowboard. Dopo la bellissima giornata di ieri in chiave italiana con il ...In quella di PSL, l'azzurro si impone con 258 punti contro i 191 di Loginov e i 187 di Karlagachev Impresa dell'azzurro, che dopo la vittoria a Berchtesghaden, ha conquistato la Coppa del mondo ...