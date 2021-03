Siviglia, Bono portiere goleador: “Non sapevo come festeggiare. Anche due anni fa ci avevo provato…” (Di domenica 21 marzo 2021) Il Siviglia di Papu Gomez, OCampos e tanti altri campioni del reparto avanzato non è riuscita a trovare la via del gol contro il Valladolid, almeno fino a quando ci ha pensato Yassine Bounou o se preferite solo Bono che di mestiere, però, fa il portiere...Ebbene sì. L'estremo difensore è stato autore della rete che ha permesso agli spagnoli di trovare il pareggio nell'1-1 finale del match di Liga. Una rete che lo stesso portiere non ha saputo bene come festeggiare perché davvero inattesa. Ai microfoni di Movistar, come riporta Marca, e successivamente al sito ufficiale del club, il classe 1991 ha commentato la sua serata magica.Siviglia, Bono portiere goleadorcaption id="attachment 1110715" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Ildi Papu Gomez, OCampos e tanti altri campioni del reparto avanzato non è riuscita a trovare la via del gol contro il Valladolid, almeno fino a quando ci ha pensato Yassine Bounou o se preferite soloche di mestiere, però, fa il...Ebbene sì. L'estremo difensore è stato autore della rete che ha permesso agli spagnoli di trovare il pareggio nell'1-1 finale del match di Liga. Una rete che lo stessonon ha saputo beneperché davvero inattesa. Ai microfoni di Movistar,riporta Marca, e successivamente al sito ufficiale del club, il classe 1991 ha commentato la sua serata magica.caption id="attachment 1110715" ...

