«Siete tutti invitati. Fino alla libertà»: la festa in zona rossa (e senza mascherine) organizzata a Varese dall’ex Forza Nuova Tomasella (Di domenica 21 marzo 2021) Una festa clandestina a Varese, con 40 invitati, in barba alle norme di contenimento contro il Coronavirus. A organizzarla, Francesco Tomasella, creatore e amministratore della chat su Telegram «Varese Libera». L’uomo, ex militante di Forza Nuova e attualmente referente del partito Vox Italia, fondato da Diego Fusaro, è un volto noto alle autorità: in passato ha pubblicato più volte indicazioni su come prenotare nei ristoranti chiusi, violando così le regole anti Covid. Nella notte tra ieri e oggi, ha dato vita a una festa aperta a tutti, nonostante in Lombardia sia attiva la zona rossa. alla fine erano presenti 40 persone, tutte senza mascherina. L’intervento ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Unaclandestina a, con 40, in barba alle norme di contenimento contro il Coronavirus. A organizzarla, Francesco, creatore e amministratore della chat su Telegram «Libera». L’uomo, ex militante die attualmente referente del partito Vox Italia, fondato da Diego Fusaro, è un volto noto alle autorità: in passato ha pubblicato più volte indicazioni su come prenotare nei ristoranti chiusi, violando così le regole anti Covid. Nella notte tra ieri e oggi, ha dato vita a unaaperta a, nonostante in Lombardia sia attiva lafine erano presenti 40 persone, tuttemascherina. L’intervento ...

