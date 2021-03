Si cerca in provincia di Isernia il meteorite che ha illuminato i cieli del Centro-Sud (Di domenica 21 marzo 2021) La sera del 15 marzo alle 20.57 un bolide ha attraversato i cieli del Centro-Sud. Analizzando i filmati ricevuti da diverse città, Roma compresa, gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica sono arrivati a una conclusione: il meteorite potrebbe essere atterrato in Molise, in provincia di Isernia. (immagine di repertorio)Molise, si cerca il meteorite caduto a Sant’Agapito Peserebbe un chilogrammo, misurerebbe 8 centimetri e sarebbe entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora. E’ stato visibile per soli 5,3 secondi, tempo in cui è diventato luminosissimo bruciando nell’atmosfera. Ecco le informazioni emanate dagli scienziati della rete di monitoraggio PRISMA, raccolte da Rai News. Gli esperti sono arrivati anche a precise ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) La sera del 15 marzo alle 20.57 un bolide ha attraversato idel-Sud. Analizzando i filmati ricevuti da diverse città, Roma compresa, gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica sono arrivati a una conclusione: ilpotrebbe essere atterrato in Molise, indi. (immagine di repertorio)Molise, siilcaduto a Sant’Agapito Peserebbe un chilogrammo, misurerebbe 8 centimetri e sarebbe entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora. E’ stato visibile per soli 5,3 secondi, tempo in cui è diventato luminosissimo bruciando nell’atmosfera. Ecco le informazioni emanate dagli scienziati della rete di monitoraggio PRISMA, raccolte da Rai News. Gli esperti sono arrivati anche a precise ...

