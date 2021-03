Sgarbi e la drammatica confessione, ma sempre nel suo stile: “Ho avuto il covid e il cancro alle pa***” (Di domenica 21 marzo 2021) Il critico d’arte in occasione di un’intervista ha rivelato la sua malattia e di aver avuto il covid, non senza la sua solita, plateale ironia Ai microfoni de ‘La Zanzara’, il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha confessato non pochi dettagli in merito al suo stato di salute. Le sue dichiarazioni hanno sconvolto gli ascoltatori, non solo per il loro contenuto ma anche per la modalità con la quale, ovviamente, Sgarbi ha rivelato dettagli così delicati sulla sua persona. “Ho avuto il covid e ho anche un cancro alle pa***” Nell’intervista, andata in onda su Rai24, Sgarbi non solo ha dichiarato di aver avuto il covid recentemente ma anche, e soprattutto, di avere un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) Il critico d’arte in occasione di un’intervista ha rivelato la sua malattia e di averil, non senza la sua solita, plateale ironia Ai microfoni de ‘La Zanzara’, il critico d’arte Vittorioha confessato non pochi dettagli in merito al suo stato di salute. Le sue dichiarazioni hanno sconvolto gli ascoltatori, non solo per il loro contenuto ma anche per la modalità con la quale, ovviamente,ha rivelato dettagli così delicati sulla sua persona. “Hoile ho anche un” Nell’intervista, andata in onda su Rai24,non solo ha dichiarato di averilrecentemente ma anche, e soprattutto, di avere un ...

