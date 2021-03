Sfiorata la tragedia a Monreale, serve un semaforo o una rotonda in Circonvallazione (Di domenica 21 marzo 2021) Di quattro persone ferite parla il bilancio del pauroso incidente che si è verificato nella serata di ieri lungo la Circonvallazione di Monreale all’altezza del pericoloso incrocio con via Santa Liberata. (LEGGI QUI) Un incidente che poteva trasformarsi un una tragedia, in un luogo che è già stato teatro di decine di incidenti. Quello dell’incrocio tra la Circonvallazione e via Santa Liberata rappresenta a Monreale uno degli incroci in cui accadono più sinistri. Un incrocio che si presenta, a chi sale verso Monreale dopo una curva, e per chi scende arriva dopo una discesa. Spesso chi sale o scende da Santa Liberata arriva a grande velocità non rispettando la precedenza. Nella serata di ieri, complice la pioggia e la scarsa visibilità, è stato sfiorato il dramma. Quattro persone ... Leggi su monrealelive (Di domenica 21 marzo 2021) Di quattro persone ferite parla il bilancio del pauroso incidente che si è verificato nella serata di ieri lungo ladiall’altezza del pericoloso incrocio con via Santa Liberata. (LEGGI QUI) Un incidente che poteva trasformarsi un una, in un luogo che è già stato teatro di decine di incidenti. Quello dell’incrocio tra lae via Santa Liberata rappresenta auno degli incroci in cui accadono più sinistri. Un incrocio che si presenta, a chi sale versodopo una curva, e per chi scende arriva dopo una discesa. Spesso chi sale o scende da Santa Liberata arriva a grande velocità non rispettando la precedenza. Nella serata di ieri, complice la pioggia e la scarsa visibilità, è stato sfiorato il dramma. Quattro persone ...

