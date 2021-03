Serse Cosmi è rimasto in panchina dopo Crotone-Bologna: gli avevano garantito che ne avrebbero giocata subito un’altra (Di domenica 21 marzo 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

rosad24 : RT @maxmassi969: Dopo la sconfitta del Crotone col Bologna, a Sky, Condo’ nell’intervista di fine gara a Cosmi: Serse avete giocato bene è… - Fiordaliso97 : RT @UAAR_it: Ancora oggi in #Italia #bestemmia viene sanzionata con multa dai 51 ai 309 euro. Sembra che questa “piaga” affligga anche il m… - valerionicastro : @Sandrino_14 Ma è Serse Cosmi - scuroscuroscuro : RT @juve3stars: Dispiace per il Crotone, sia in quanto squadra calabrese sia perché retrocedendo in B non avrei occasione di rivedere la mi… - mviuuu : @StanisLaRochele dottor serse mister cosmi -