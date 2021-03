Serramenti | ecco cosa c’è da sapere quando si cambiano le finestre di casa e ufficio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) Lesono elementi d’arredo essenziali ine in, non solo per una questione di design, ma anche per limitare la dispersione energetica. Un serramento di qualità assicura prestazioni termiche adeguate al contesto ambientale, inoltre permette di valorizzare lo stile dell’immobile e garantisce alte performance in termini di sicurezza e comfort indoor. Oggi è possibile beneficiare di importanti agevolazioni fiscali per la sostituzione delle, tuttavia bisogna valutare con attenzione alcuni aspetti prima di scegliere qualiacquistare e installare. La soluzione migliore consiste nel richiedere il supporto tecnico di un professionista, ad ogni modo esistono alcuni fattori che vanno sempre considerati nella scelta delle. Le qualità del vetro per ...