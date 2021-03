Serie C, Teramo-Virtus Francavilla: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 21 marzo 2021) Sarà il “Gaetano Bonolis” a fare da cornice a Teramo-Virtus Francavilla. Le due squadre, militanti nel Girone C di Serie C, si affronteranno per la 32a giornata, domenica alle ore 17.30. Per il Francavilla è uno degli ultimi treni per poter ambire ad un piazzamento playoff, mentre il Teramo deve vincere per consolidare la sua posizione. Il momento del Teramo Teramo che deve riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro l’inarrestabile Ternana. Resta comunque chiaroscuro il 2021 del Teramo con sole 3 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi. Solo 15 punti in 13 partite disputate hanno rallentato visibilmente la rincorsa del Teramo, che ora stagna in 8a posizione, con 8 punti di vantaggio sulla zona fuori dai playoff. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Sarà il “Gaetano Bonolis” a fare da cornice a. Le due squadre, militanti nel Girone C diC, si affronteranno per la 32a giornata, domenica alle ore 17.30. Per ilè uno degli ultimi treni per poter ambire ad un piazzamento playoff, mentre ildeve vincere per consolidare la sua posizione. Il momento delche deve riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro l’inarrestabile Ternana. Resta comunque chiaroscuro il 2021 delcon sole 3 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi. Solo 15 punti in 13 partite disputate hanno rallentato visibilmente la rincorsa del, che ora stagna in 8a posizione, con 8 punti di vantaggio sulla zona fuori dai playoff. ...

