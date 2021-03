Serie C, Grosseto-Pro Patria, le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 21 marzo 2021) Grosseto-Pro Patria, partita valevole per la 32a giornata di Serie C Girone A, si giocherà domenica 21 marzo alle 15.00. La partita si svolgerà al “Carlo Zecchini” di Grosseto e vede contrapporsi due squadre in lotta per un posto ai playoff. Attualmente la partita è in stand-by in attesa dei risultati dei tamponi svolti nella serata di sabato dopo che un giocatore del Grosseto è risultato positivo. Il momento del Grosseto L’ultima notizia è di un positivo trovato nel Grosseto. Grosseto che, causa gli ultimi risultati poco esaltanti, si è visto scavalcare da molte squadre ed ora occupa il 10o posto in classifica, a pari punti con la Carrarese. Un campionato molto discontinuo per il Grosseto, fatto di numerosi pareggi, ben 10. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)-Pro, partita valevole per la 32a giornata diC Girone A, si giocherà domenica 21 marzo alle 15.00. La partita si svolgerà al “Carlo Zecchini” die vede contrapporsi due squadre in lotta per un posto ai playoff. Attualmente la partita è in stand-by in attesa dei risultati dei tamponi svolti nella serata di sabato dopo che un giocatore delè risultato positivo. Il momento delL’ultima notizia è di un positivo trovato nelche, causa gli ultimi risultati poco esaltanti, si è visto scavalcare da molte squadre ed ora occupa il 10o posto in classifica, a pari punti con la Carrarese. Un campionato molto discontinuo per il, fatto di numerosi pareggi, ben 10. ...

Advertising

GrossetoSport : New post (Serie C, la giornata numero 32. Il Grosseto ospita la Pro Patria) has been published on GrossetoSport -… - TirrenoLivorno : ? AMARANTO. Non basta la rimonta firmata da due grandi gol di Braken e Dubickas, il Grosseto agguanta il 2-2 in pie… - PISAinVIDEO : Serie C, programma e arbitri della 31^ giornata: 2-2 fra Livorno e Grosseto ieri - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Livorno-Grosseto 2-2: Russo in campo dal 73': Serie C, Livorno… - sportli26181512 : #SerieC, solo pareggi nei tre anticipi: Nel Gir. A Livorno-Grosseto 2-2, nel Gir. B Fermana-Triestina 2-2 e nel Gir… -