Serie B, Salernitana-Brescia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 21 marzo 2021) Salernitana–Brescia stasera alle 21 è il big match della 30a giornata. La Salernitana arriva da due vittorie e quattro pareggi, risultati che non aiutano nella corsa al secondo posto e che rischiano di compromettere la stagione dei granata. Il Brescia invece con la gestione Clotet ha rialzato la testa e adesso i playoff non sono più un sogno. Chi avrà la meglio nel big match della 30a giornata? La Salernitana deve tornare a vincere Buon periodo quello della Salernitana che tuttavia a causa dei pareggi ha perso molti punti e adesso occupa la 5a posizione. Nelle ultime 6 giornate i granata hanno portato a casa 2 vittorie e 4 pareggi, ma va sottolineato che non hanno mai subito gol: è da 6 giornate infatti che la porta della Salernitana è inviolata, e la difesa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)stasera alle 21 è il big match della 30a giornata. Laarriva da due vittorie e quattro pareggi, risultati che non aiutano nella corsa al secondo posto e che rischiano di compromettere la stagione dei granata. Ilinvece con la gestione Clotet ha rialzato la testa e adesso i playoff non sono più un sogno. Chi avrà la meglio nel big match della 30a giornata? Ladeve tornare a vincere Buon periodo quello dellache tuttavia a causa dei pareggi ha perso molti punti e adesso occupa la 5a posizione. Nelle ultime 6 giornate i granata hanno portato a casa 2 vittorie e 4 pareggi, ma va sottolineato che non hanno mai subito gol: è da 6 giornate infatti che la porta dellaè inviolata, e la difesa di ...

ffuts_thgir_eht : ???? Serie B #mycujoo #?????? US Salernitana 1919 vs Brescia Calcio - TuttoSalerno : Serie B, la Salernitana sfida il Brescia Segui la diretta testuale del match su - sportli26181512 : #Diretta #Salernitana-#Brescia dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Salernitana Vs #Brescia si gioca stasera l'ultima gara della trentesima giornata del campionato cadetto.… - AngoloNews2018 : Risultati Serie B 30a giornata e posticipi Reggina-Chievo e Salernitana-Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana Diretta Salernitana - Brescia dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv SALERNO - Aria elettrica stasera all'Arechi dove si scontrano Salernitana e Brescia , entrambe con pochi margini d'errore: la squadra di Castori , che si affida a Tutino - Djuric in attacco, deve vincere per continuare il sogno promozione diretta, mentre i ...

Pronostici Serie B/ Le quote: clivensi favoriti contro gli amaranto (30giornata) ...iniziato a programmare la corsa in Serie B ancor prima di retrocedere aritmeticamente. Sull'altro versante, il Cittadella non trova la giusta continuità: ha pareggiato in casa contro la Salernitana e ...

La Salernitana e un sogno chiamato Serie A aSalerno Serie B, Salernitana-Brescia: probabili formazioni e diretta tv Salernitana–Brescia stasera alle 21 è il big match della 30a giornata. La Salernitana arriva da due vittorie e quattro pareggi, risultati che non aiutano nella corsa al secondo posto e che rischiano ...

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Clotet e l’asciesa del Brescia, diretta gol live score Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 marzo, posticipi della 30^ giornata del campionato cadetto.

SALERNO - Aria elettrica stasera all'Arechi dove si scontranoe Brescia , entrambe con pochi margini d'errore: la squadra di Castori , che si affida a Tutino - Djuric in attacco, deve vincere per continuare il sogno promozione diretta, mentre i ......iniziato a programmare la corsa inB ancor prima di retrocedere aritmeticamente. Sull'altro versante, il Cittadella non trova la giusta continuità: ha pareggiato in casa contro lae ...Salernitana–Brescia stasera alle 21 è il big match della 30a giornata. La Salernitana arriva da due vittorie e quattro pareggi, risultati che non aiutano nella corsa al secondo posto e che rischiano ...Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 marzo, posticipi della 30^ giornata del campionato cadetto.