Serie B | Reggina-Chievo | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 21 marzo 2021)domenica alle 15. Scontro tra due squadre con interessi diversi, ma a questo punto del campionato nessuno può permettersi di perdere. Lacercherà quei punti che la terrebbero al sicuro dalla zona retrocessione, mentre ilquelli che potrebbero valere il grande sorpasso nella parte alta della classifica. Chi avrà la meglio? Laampiamente in zona salvezza Ottimo periodo per lache ha finalmente distanziato la zona retrocessione trovandosi addirittura a 6 punti dai playoff. Ma l’obiettivo di Baroni è la salvezza, e per questo il tecnico degli amaranto pensa solo a tenersi lontano dai playout. KO con il Brescia nell’ultima giornata, ma per ora si gode la sicurezza fornita da un periodo più che positivo. 4 punti portati a casa nelle ultime ...

Tra poco si gioca, vedremo allora come andranno le partite diB? RisultatiB, classifica/ Diretta gol: l'Empoli tenta la fuga! RISULTATIB: 30GIORNATA Ore 15:00Chievo Ore ...Che cosa succederà oggi inChievo? RisultatiB, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (30giornata) DIRETTACHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La ...Domenica 21 marzo va in campo Reggina-Chievo, incontro valido per la Serie B 2020-21. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta radio ...Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 marzo, posticipi della 30^ giornata del campionato cadetto.