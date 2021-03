Serie B, la Salernitana batte il Brescia 1-0 e risponde al Lecce (Di domenica 21 marzo 2021) La Salernitana non molla il treno per la promozione diretta in Serie A. I campani hanno battuto il Brescia 1-0 all‘Arechi, nel posticipo della 30a giornata di Serie B. Un successo targato Bogdan al 24?. Tre punti di platino per gli uomini di Castori che rimangono terzi, salendo a 51 punti e scavalcando il Monza, fermo a 50. Il Lecce secondo è a 52, l’Empoli a 59, abbastanza tranquillo al comando. Il Brescia resta a 39 punti, a -5 dai playoff. Foto: Logo Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Lanon molla il treno per la promozione diretta inA. I campani hanno battuto il1-0 all‘Arechi, nel posticipo della 30a giornata diB. Un successo targato Bogdan al 24?. Tre punti di platino per gli uomini di Castori che rimangono terzi, salendo a 51 punti e scavalcando il Monza, fermo a 50. Ilsecondo è a 52, l’Empoli a 59, abbastanza tranquillo al comando. Ilresta a 39 punti, a -5 dai playoff. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

