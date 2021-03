Serie B 2020 2021 | Salernitana di misura contro il Brescia | confermato il 3° posto

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lasupera ilper 1-0 in occasione della trentesima giornata di. Gli uomini di Castori hanno la meglio al termine di una partita intensa e piacevole. Prima frazione ben giocata dai padroni di casa che creano diverse occasioni e concretizzano con Bogdan che sigla il gol vittoria sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo ilalza il baricentro ma non crea grandi occasioni per recuperare il match e rischia sulle numerose ripartenze dei padroni di casa. Tre punti importanti per i ragazzi di Castori che si issano al terzoin classifica mentre ilriassapora il ko dopo quattro successi consecutivi e rimane in decima posizione. LE PAGELLE DELLA PARTITA SportFace.