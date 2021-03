Serie A | Udinese-Lazio | le formazioni ufficiali del match della “Dacia Arena”

(Di domenica 21 marzo 2021) Alle ore 15.00 l'riceverà la.Ledelche si disputerà alladi Udine.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: GottiA disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Ouwejan, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Zeegelaar.(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi

Advertising

Mediagol : #SerieA, #Udinese-#Lazio: le formazioni ufficiali del match della 'Dacia Arena' - sportli26181512 : Luis Alberto: 'Vinciamo e avviciniamoci alla Champions': Il Mago della Lazio, prima della sfida all'Udinese, carica… - infoitsport : TELECRONISTI Udinese-Lazio, chi commenta Dazn Serie A 2020/2021 - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Udinese-Lazio, Serie A 2020/2021 - TuttoMercatoWeb : Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Llorente dal 1', Inzaghi si affida a Immobile e Muriqi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

Ai microfoni di Lazio Style Channel, il Mago biancoceleste ha commentato nel pre partita: "Sappiamo che oggi è difficile, l'abbiamo visto all'andata, loro sanno giocare, l'è una squadra ...Le formazioni ufficiali diLazio match valido per la 28ª giornata del campionato diA 2020/2021: le scelte degli ...Questa domenica di Serie A prosegue con Udinese-Lazio alle ore 15:00, gara valida per la 28/a giornata del campionato. La partita, in programma il 21 marzo 2021, si disputerà alla Dacia Arena di Udine ...Udinese - Lazio in campo alle 15 per la 28esima giornata di Serie A. Inzaghi schiera Muriqi in coppia con Immobile. Le formazioni ufficiali.