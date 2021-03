Serie A | le formazioni ufficiali delle sfide delle 15 Hellas Verona-Atalanta 0-2

(Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’in casa del, un successo importante in chiave quarto posto.A, i risultati di domenica 21 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 21 marzo,valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)0-2Juventus-Benevento (ore 15)Sampdoria-Torino (ore ...

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Samporia - Torino, partita valida per la 28° giornata di Serie A Tim. Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Sampdoria e Torino in Serie A: quattro pareggi, Le scelte di formazione di Inzaghi e Gotti per la 28ª giornata di Serie A che vede sfidarsi Lazio e Udinese alla Dacia Arena. Tutto pronto per Savoia-Carbonia. Appuntamento ore 14.30 allo stadio A. Giraud di Torre Annunziata. Savoia alla ricerca della vittoria che manca ormai dal 24 gennaio. La squadra sarda è una delle riva