Serie A | l' Atalanta riparte e con il capolavoro Malinovskyi-Zapata stende il Verona

(Di domenica 21 marzo 2021) Successo corsaro dell'che espugna lo stadio Bentegodi grazie alle reti di. Il successo consente ai bergamaschi di salire a quota 55 punti in classifica generale, proseguendo a pieno ritmo la rincorsa alla qualificazione Champions. Niente da fare per Juric, bloccato a metà elenco a 38 punti. Dopo un chiaro avvio a tinte bergamasche, bisogna attendere poco più di un quarto d'ora di gioco per assistere alla prima polemica in campo. C'è paura per lo scontro tra Toloi e Barak: il calciatore dell'Hellascolpisce involontariamente con una tacchettata l'atalantino che perde addirittura sangue. Dopo attimi di apprensione, il match prosegue senza particolari problemi. La prima vera occasione per gli orobici arriva al minuto 24: calcio di punizione diche pesca ...

Gasp: 'Reazione che volevo dopo il Real. In Europa il nostro #calcio è indietro': Gasp: 'Reazione che volevo dopo i… - repubblica : Verona-Atalanta 0-2: Malinovskyi-Zapata, i nerazzurri blindano la Champions

... il tabellino Malinovskiy e Zapata scatenati Avvio con una sorpresa da parte dell'nel modulo, ovvero un 4 - 2 - 3 - 1. Gasperini non schierava una difesa a quattro dal primo minuto in...Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di DAZN , ha commentato la vittoria 2 - 0 in casa del Verona con cui l'ha messo alle spalle l'eliminazione in Champions arrivata con il Real Madrid. ...VERONA (ITALPRESS) – L’Atalanta batte il Verona nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e si mette alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. Al Bentegodi finisce 2-0 con r ...Termina 0-2 il lunch match al Bentegodi tra Verona e Atalanta. Bergamaschi che ottengo 3 punti fondamentali in chiave Champions su un campo difficile come ...