Serie A, Juventus-Benevento: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus riceve in casa il Benevento.Juventus, Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”La formazione bianconera scenderà sul rettangolo verde dell'Allianz Stadium alle ore 15:00 - in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) - per confermare quanto di buono fatto in quel di Cagliari nello scorso turno. L'1-3 maturato alla 'Sardegna Arena' ha dato conferma di una squadra in salute e che sembrerebbe ripresa dall'eliminazione in Champions League per opera del Porto. Nonostante ciò, ad attenderla c'è un Benevento ambizioso e che vuole definitivamente tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.VIDEO Juventus-Benevento, carica Pirlo: “Inter? Possiamo avvicinarci. Un dovere mettergli pressione”I campani - secondo le ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) Lariceve in casa il, Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”La formazione bianconera scenderà sul rettangolo verde dell'Allianz Stadium alle ore 15:00 - in diretta esclusiva su Sky SportA (canale 202) - per confermare quanto di buono fatto in quel di Cagliari nello scorso turno. L'1-3 maturato alla 'Sardegna Arena' ha dato conferma di una squadra in salute e che sembrerebbe ripresa dall'eliminazione in Champions League per opera del Porto. Nonostante ciò, ad attenderla c'è unambizioso e che vuole definitivamente tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.VIDEO, carica Pirlo: “Inter? Possiamo avvicinarci. Unre mettergli pressione”I campani - secondo le ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - JuventusTV : ?? «In Serie A bisogna sempre essere concentrati» On demand le parole di @arthurhromelo! ??… - SkySport : Serie A femminile, i risultati della 16^ giornata: Juventus, vittoria e record. Roma ok - Mediagol : #SerieA, #Juventus-#Benevento: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv - manuelbazar369 : MIAOGIZI 1997 - SERIE - KINDER FERRERO -