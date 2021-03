Serie A, Hellas Verona-Atalanta: probabili formazioni e dove vedere il match (Di domenica 21 marzo 2021) Ad aprire questa nuova domenica di Serie A è Hellas Verona-Atalanta. Due delle realtà più belle del calcio italiano si affrontano in uno scontro di importante valore. La squadra di Juric viene da due sconfitte consecutive con Milan e Sassuolo. Troppi errori nella fase difensiva hanno pregiudicato le prestazioni dei gialloblù. Ci si attende un cambio di marcia che riporti il Verona sulla strada giusta per il progresso. In casa nerazzurra l’umore non è dei migliori. L’eliminazione subita dal Real Madrid ha evidenziato la crescita imperiosa avuta dalla squadra di Gasperini in questi anni, ma anche un divario importante che la separa dalle grandi d’Europa. Puntare alla qualificazione in Champions League è l’obiettivo chiave della Dea, in cerca di una giornata positiva per rilanciarsi. Le scelte di Juric ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Ad aprire questa nuova domenica diA è. Due delle realtà più belle del calcio italiano si affrontano in uno scontro di importante valore. La squadra di Juric viene da due sconfitte consecutive con Milan e Sassuolo. Troppi errori nella fase difensiva hanno pregiudicato le prestazioni dei gialloblù. Ci si attende un cambio di marcia che riporti ilsulla strada giusta per il progresso. In casa nerazzurra l’umore non è dei migliori. L’eliminazione subita dal Real Madrid ha evidenziato la crescita imperiosa avuta dalla squadra di Gasperini in questi anni, ma anche un divario importante che la separa dalle grandi d’Europa. Puntare alla qualificazione in Champions League è l’obiettivo chiave della Dea, in cerca di una giornata positiva per rilanciarsi. Le scelte di Juric ...

