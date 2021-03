Serie A | Hellas Verona-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su newsmondo

(Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. Roma-Napoli il big match, Milan e Firenze, Juventus in casa con il Benevento.A, il programma di domenica 21 marzo Di seguito il programma diA di domenica 21 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 12.30)Juventus-Benevento (ore 15)Sampdoria-Torino (ore 15)Udinese-Lazio (ore 15)Fiorentina-Milan (ore 18)Roma-Napoli (ore 20.45) Pallone ...